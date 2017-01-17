لمحة -المؤشر السعودي يرتد مرتفعا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في سبعة أسابيع مع تأثر المتعاملين سلبا بنتائج فصلية مخيبة للآمال لبعض الشركات القيادية.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية في مناطق سلبية إلى محايدة ومن المحتمل أن يعاود المؤشر الاتجاه الهابط.