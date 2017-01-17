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لمحة -المؤشر السعودي يرتد مرتفعا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع

Tue Jan 17, 2017 12:15pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.73 بالمئة عند 6873.5 نقطة.

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في سبعة أسابيع مع تأثر المتعاملين سلبا بنتائج فصلية مخيبة للآمال لبعض الشركات القيادية.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية في مناطق سلبية إلى محايدة ومن المحتمل أن يعاود المؤشر الاتجاه الهابط.

* أسهم البحري تغلق منخفضة 6.2 بالمئة بعد نتائج فصلية دون التوقعات.

* أسهم الراجحي تخسر 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة واسمنت الجنوبية 2.5 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة.

* أسهم سابك ترتفع 1.1 بالمئة وجبل عمر 1.4 بالمئة وينساب 4.2 بالمئة والأهلي التجاري 1.5 بالمئة ومعادن 2.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 