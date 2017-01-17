نمو طفيف لأرباح مصرف الإنماء السعودي في الربع‭/‬4

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل مصرف الإنماء السعودي نموا طفيفا نسبته 1.04 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 390 مليون ريال (104 ملايين دولار) مقارنة مع 386 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 389.22 مليون ريال في الربع الاخير من 2016.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار إضافة إلى تحقيق مكاسب من الاستثمارات وأرباح تبادل العملات ودخل توزيعات الارباح."

وبلغ إجمالي دخل العمليات 945 مليون ريال في الربع الرابع بزيادة 21.15 بالمئة عن 780 مليونا قبل عام.

وخلال عام 2016 بأكمله زاد صافي ربح البنك 2.2 بالمئة إلى 1.502 مليار ريال من 1.47 مليار في 2015 بفضل زيادة إجمالي دخل العمليات.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

وتحوز المؤسسة العامة للتقاعد 10.7 بالمئة في البنك فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عشرة بالمئة في رأسماله وتحوز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 5.1 بالمئة.