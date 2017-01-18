لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا بفعل نتائج فصلية دون التوقعات
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* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.3 بالمئة عند 6857.4 نقطة.
* معنويات المتعاملين سلبية بفعل نتائج مخيبة للآمال لبعض الشركات القيادية.
* الرياض المالية تقول إن اهتمام المتعاملين بالسوق لا يزال ضعيفا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يبلغ قاعا على المدى القصير.
* أسهم السعودية للكهرباء تهبط 3.2 بالمئة بعد نتائج دون التوقعات إذ تفاقمت خسائر الربع الرابع بفعل زيادة أسعار الوقود.
* أسهم صافولا تنخفض 1.6 بالمئة والأهلي التجاري والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة وساب 1.4 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والطيار والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة.
* أسهم الإنماء ترتفع 1.1 بالمئة بعد نمو أرباح الربع الرابع بنسبة 1.04 بالمئة بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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