صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يرتفع 5% في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 5.03 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع من 2016 بفضل ارتفاع دخل العمليات لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 2.047 مليار ريال (545.9 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 1.95 مليار ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.048 مليار ريال في الربع الرابع.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات... ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات وارتفاع دخل العمليات الأخرى."

وبحسب البيان زاد إجمالي دخل العمليات 6.1 بالمئة إلى 3.8 مليار ريال في الربع الرابع مقارنة مع 3.59 مليار قبل عام.