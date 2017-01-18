السعودية للكهرباء تضغط على بورصة الرياض والسوق المصرية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - ضغطت أسهم السعودية للكهرباء على بورصة المملكة اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الشركة عن تفاقم خسائرها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي بينما تراجع المؤشر المصري مع إقبال المتعاملين المحليين على جني أرباح الأسهم القيادية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة مع هبوط سهم السعودية للكهرباء 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تكبدها خسارة فصلية قدرها 2.34 مليار ريال (624 مليون دولار) وهي خسارة فاقت كثيرا توقعات الأهلي كابيتال لخسارة قدرها 1.04 مليار ريال.

وعزت السعودية للكهرباء خسارتها إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونفقات التشغيل.

وانخفض سهم شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) 2.1 بالمئة إلى 16.30 ريال بعدما صعد 1.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتحولت الشركة المنتجة لثاني أكسيد التيتانيوم إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 123.4 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة مع خسارة صافية بلغت 686.6 مليون ريال قبل عام وعزت ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض نفقات التشغيل غير الأساسية.

وتراجع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة رغم إعلانها عن قفزة نسبتها 43.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

لكن سهم مصرف الإنماء صعد 2.8 بالمئة بعدما حقق البنك ربحا قدره 390 مليون ريال في الربع الرابع بزيادة واحد بالمئة لتتماشى نتائجه مع متوسط توقعات المحللين لأرباح قدرها 389 مليون ريال.