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الأول السعودي ينال الموافقة على وحدة لتداول المشتقات

Thu Jan 19, 2017 6:41am GMT
 
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دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الأول السعودي اليوم الخميس إنه تلقى الموافقة التنظيمية على إقامة وحدة مملوكة له بالكامل لتداول المشتقات المالية واتفاقات إعادة الشراء (الريبو).

وقال الأول إن إنشاء الوحدة التي سيكون مقرها جزر كايمان لن يؤثر على القوائم المالية للبنك.

غير الأول اسمه من البنك السعودي الهولندي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 