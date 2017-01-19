لمحة -ارتفاع أسهم بنكين سعوديين كبيرين بفضل نتائج الربع/4

0710 جمت -

* أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي ترتفع 1.7 بالمئة إلى 41.40 ريال ومصرف الراجحي تصعد 0.4 بالمئة إلى 63 ريالا في الدقائق الأولى من التداولات.

* الأهلي التجاري حقق 2.29 مليار ريال (610.9 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.

* المحللون في الاستثمار كابيتال وسيكو كابيتال توقعوا أن يبلغ ربح الربع الرابع ملياري ريال و2.09 مليار على الترتيب.

* الأرباح هي الأقوى في أربعة فصول وفقا لبيانات رويترز.

* متوسط تقديرات المحللين للقيمة العادلة لسهم البنك الأهلي التجاري 43.39 ريال وفقا لبيانات رويترز.

* مصرف الراجحي حقق زيادة خمسة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.05 مليار ريال تمشيا مع توقعات المحللين.

* متوسط تقديرات القيمة العادلة لسهم الراجحي 58.28 ريال.