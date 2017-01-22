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أسهم البنوك تهبط ببورصة السعودية صباحا

Sun Jan 22, 2017 7:17am GMT
 
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0710 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.8% إلى 6820.98 نقطة تحت وطأة المبيعات المكثفة على أسهم القطاع المصرفي.

* أسهم بنك الرياض تخسر 0.47% وبنك الجزيرة 0.74% والسعودي الفرنسي 4.1% وساب 2.1% ومصرف الإنماء 0.7% وارتفع وحيدا بنك البلاد 0.81%.

* أسهم سابك تستقر بعد الإعلان عن الاستحواذ على حصة شل العربية في صدف للبتروكيماويات مقابل 820 مليون دولار.

* أسهم ينساب تتراجع 0.45% وسبكيم 1.2% وكيان 0.6% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.45% .

* سهم بترورابغ يرتفع 1.7% بعد الإعلان عن إعادة التشغيل التجريبي لوحدات مجمع البتروكيماويات بعد إيقاف احترازي مساء الخميس الماضي.

* أسهم صافولا تهبط 9.5% والحكير 0.7% وموبايلي 0.5% واستقرار زين واتحاد عذيب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 