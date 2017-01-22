لمحة-سهم البنك الأول السعودي يهوي 6.8% بعد تكبد خسائر في الربع/1
0748 جمت -
* سهم البنك الأول السعودي أقدم مصارف المملكة يهبط 6.84% إلى 10.90 ريال خلال معاملات اليوم الأحد بعد تكبده خسائر في الربع الرابع من 2016.
* البنك الذي كان يطلق عليه في السابق البنك السعودي الهولندي يسجل صافي خسارة 249.3 مليون ريال (66.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من صافي ربح قدره 451.3 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2015 وفقا لبيان صادر عن البنك.
* شركتا الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس تتوقعان أن يحقق البنك صافي ربح فصليا قدره 330.5 مليون ريال و438 مليون ريال على الترتيب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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