لمحة-سهم البنك الأول السعودي يهوي 6.8% بعد تكبد خسائر في الربع/1

* سهم البنك الأول السعودي أقدم مصارف المملكة يهبط 6.84% إلى 10.90 ريال خلال معاملات اليوم الأحد بعد تكبده خسائر في الربع الرابع من 2016.

* البنك الذي كان يطلق عليه في السابق البنك السعودي الهولندي يسجل صافي خسارة 249.3 مليون ريال (66.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من صافي ربح قدره 451.3 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2015 وفقا لبيان صادر عن البنك.