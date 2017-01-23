لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا بدعم من أسهم البنوك
0711 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.32% إلى 6921.15 نقطة.
* أسهم البنوك تشهد ارتفاعات شبه جماعية بعد خسائر حادة في الجلسة الماضية بسبب نتائج أعمال مخيبة للآمال.
* أسهم بنك الرياض تكسب 0.47% وبنك الجزيرة 0.37% وسامبا 0.23% والراجحي 0.79% وبنك البلاد 0.52% ومصرف الإنماء 0.34%.
* أسهم ينساب تصعد 0.45% وسبكيم 0.29% وبترورابغ 0.4% وصافولا 2% وزين 0.6% وموبايلي 1% والحكير 1.6% وجرير .62% واستقرار سابك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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