لمحة-بورصة السعودية تغلق على ارتفاعات قوية
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.66% عند 7013.18 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تصعد 0.93% وسامبا 2.28% والراجحي 1.98% وسابك 0.53% وينساب 1.35% وسبكيم 2.94% وكيان 1.78% والمتقدمة 1.54%.
* أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين بعد أن طغى تأثير مؤشرات على تعافي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة على أنباء عن أن المنتجين من داخل أوبك وخارجها يمضون قدما نحو تحقيق أهداف تقليص الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر كانون الأول.
* هبوط أسهم بترورابغ 1.21% ومصرف الأول 0.44% وزين 0.6% وارتفاع موبايلي 5.35% وصافولا 5.4% والمراعي 0.37% بنهاية الجلسة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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