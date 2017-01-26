تباين بورصات الخليج ومصر تصعد مع نجاح إصدار لسندات دولية

من أندرو تورشيا

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس مدعومة بصعود الأسهم العالمية وأسعار النفط بينما ارتفعت البورصة المصرية بفضل نجاح إصدار لسندات سيادية دولية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة على الرغم من تجاوز الخاسرين للرابحين من حيث العدد بواقع 99 إلى 52. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي في قطاع البتروكيماويات واحدا في المئة بينما صعد سهم زين السعودية للاتصالات 2.9 في المئة.

وقفز سهم نماء للكيماويات 9.6 في المئة مع إعلان الشركة العناصر الأساسية في خطة للتعافي بعدما تراكمت خسائرها لتتجاوز 75 في المئة من رأسمالها.

وهبط سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 3.2 في المئة بعدما قالت الشركة إن القيمة الإجمالية لأعمالها المتأخرة بلغت 312.7 مليون ريال (83.4 مليون دولار) في 31 ديسمبر كانون الأول في تحسن طفيف عن الربع السابق.

وقالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في بيان إنها ترحب بالإصلاحات في سوق الأسهم السعودية مؤكدة أنها ربما تجري دراسة في يونيو حزيران حول ما إذا كانت ستدرج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة في تداول مكثف رغم تجاوز الخاسرين للرابحين بواقع 55 إلى 53. وصعد المؤشر بما يزيد عن 19 في المئة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام على قائمته وحققت الأسهم العشرة الأكثر تداولا في البورصة جميعها مكاسب.