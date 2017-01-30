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لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Mon Jan 30, 2017 7:31am GMT
 
[-] نص [+]

0717 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 7180.45 نقطة.

* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق محدود في ظل ضعف أحجام التداول.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر بعض الضعف في مناطق المبالغة في الشراء والمؤشر يتجه صوب مستوى مقاومة رئيسي بين 7200-7300 نقطة ما قد يحد من مكاسبه.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.2 بالمئة‭‭ ‬‬وسابك 0.3 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والعربي الوطني 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.4 بالمئة وتصنيع 0.6 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تفتح منخفضة 0.9 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة وكيان 1.2 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والعثيم 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 