لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر بعض الضعف في مناطق المبالغة في الشراء والمؤشر يتجه صوب مستوى مقاومة رئيسي بين 7200-7300 نقطة ما قد يحد من مكاسبه.