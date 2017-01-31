لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد جني أرباح
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.43 بالمئة عند 7101.9 نقطة.
* المتعاملون يجنون الأرباح وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن هناك إشارات على أن المؤشر فقد زخم الاتجاه الصاعد.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.4 بالمئة وسامبا 1.5 بالمئة وسابك 0.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والاتصالات 1.1 بالمئة.
* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 1.1 بالمئة ودار الأركان 1.7 بالمئة ومكة للتعمير 0.8 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والكهرباء 0.4 بالمئة.
* أسهم عذيب للاتصالات تقفز 8.5 بالمئة بعد اتفاق بيع بعض أبراج الاتصالات التابعة لها للاتصالات السعودية مقابل 230 مليون ريال. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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