لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات‭‭ ‬‬الفنية تقترب من إعطاء إشارات البيع ومعنويات المتعاملين في السوق متراجعة.

* سهم موبايلي يرتفع 0.9 بالمئة بعدما قفز 2.5 بالمئة في مستهل التعاملات بعد توقيع اتفاق إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.9 مليار ريال (2.11 مليار دولار) مع مجموعة من البنوك السعودية لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)