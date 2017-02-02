Sun 5 Feb 2017 | 14:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Feb 2, 2017 7:56am GMT
 
[-] نص [+]

0736 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.05 بالمئة إلى 7097.8 نقطة.

* الرياض المالية تقول المتعاملون ينتهجون الحذر ويمتنعون عن تكوين مراكز كبيرة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للبيع والخطوة القادمة للمؤشر غير مؤكدة.

* أسهم سامبا ترتفع 0.7 بالمئة وتصنيع 0.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة وبنك البلاد 0.8 بالمئة.

* أسهم معادن تنخفض 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وساب 1.12 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 