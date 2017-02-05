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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Feb 5, 2017 7:40am GMT
 
[-] نص [+]

0735 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.18 بالمئة إلى 7112 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المستثمرين ينتهجون الحذر والمؤشرات الفنية تواصل التراجع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل في مرحلة الاتجاه العرضي.

* أسهم الراجحي والاتصالات السعودية ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.9 بالمئة والاسمنت العربية 2.7 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.7 بالمئة والمراعي والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 