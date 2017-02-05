لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.18 بالمئة إلى 7112 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المستثمرين ينتهجون الحذر والمؤشرات الفنية تواصل التراجع.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل في مرحلة الاتجاه العرضي.
* أسهم الراجحي والاتصالات السعودية ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.9 بالمئة والاسمنت العربية 2.7 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.7 بالمئة والمراعي والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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