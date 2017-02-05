لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الخامسة
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7 عند 7046.4 نقطة.
* المؤشر يهبط للجلسة الخامسة على التوالي وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشر دخل مرحلة الاتجاه العرضي وإن المؤشرات الفنية تواصل التراجع.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة والإنماء 2.1 بالمئة والبحري 3.7 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة.
* أسهم ساب تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.1بالمئة والسعودي الفرنسي 0.2 بالمئة والطيار 0.5 بالمئة وساكو 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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