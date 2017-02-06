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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Mon Feb 6, 2017 12:35pm GMT
 
[-] نص [+]

1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.23 بالمئة عند 7062.35 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن هناك إشارات على تراجع المؤشر على المدى القريب.

* المتعاملون حذرون ويمتنعون عن تكوين مراكز كبيرة في غياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود وفي ظل تدني أحجام التداول.

* أسهم معادن ترتفع 2.2 بالمئة وجرير ثلاثة بالمئة واسمنت الجنوبية 3.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.

* سهم أسمنت ينبع يقفز 8.1 بالمئة بعد توصية الشركة توزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.

* أسهم الراجحي والمراعي تنخفض 0.4 بالمئة وتراجع كل من جبل عمر والأهلي التجاري وسامبا 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 