لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.23 بالمئة عند 7062.35 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن هناك إشارات على تراجع المؤشر على المدى القريب.
* المتعاملون حذرون ويمتنعون عن تكوين مراكز كبيرة في غياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود وفي ظل تدني أحجام التداول.
* أسهم معادن ترتفع 2.2 بالمئة وجرير ثلاثة بالمئة واسمنت الجنوبية 3.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* سهم أسمنت ينبع يقفز 8.1 بالمئة بعد توصية الشركة توزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.
* أسهم الراجحي والمراعي تنخفض 0.4 بالمئة وتراجع كل من جبل عمر والأهلي التجاري وسامبا 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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