Thu 9 Feb 2017 | 1:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Tue Feb 7, 2017 7:50am GMT
 
[-] نص [+]

0736 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7068.51 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المستثمرين يقتنصون بعض الفرص وهو ما تسبب في تعافي المؤشر.

* الرياض المالية تقول إن تشكيل المؤشر غير واضح ومن المحتمل أن يكون الارتفاع تصحيحا للتراجعات الماضية.

* أسهم الراجحي وجبل عمر ترتفع 0.4 بالمئة والكهرباء 1.13 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.4 بالمئة.

* أسهم معادن وبنك الرياض تنخفض 0.5 بالمئة والمراعي والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 
 