لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0736 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7068.51 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المستثمرين يقتنصون بعض الفرص وهو ما تسبب في تعافي المؤشر.
* الرياض المالية تقول إن تشكيل المؤشر غير واضح ومن المحتمل أن يكون الارتفاع تصحيحا للتراجعات الماضية.
* أسهم الراجحي وجبل عمر ترتفع 0.4 بالمئة والكهرباء 1.13 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.4 بالمئة.
* أسهم معادن وبنك الرياض تنخفض 0.5 بالمئة والمراعي والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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