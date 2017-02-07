لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة السادسة بين سبع جلسات

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.34 بالمئة عند 7038.6 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة السادسة بين سبع جلسات والمتعاملون يقتنصون بعض الفرص في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.