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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة السادسة بين سبع جلسات

Tue Feb 7, 2017 12:32pm GMT
 
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1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.34 بالمئة عند 7038.6 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة السادسة بين سبع جلسات والمتعاملون يقتنصون بعض الفرص في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية توقعت تراجع المؤشر على المدى القريب.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة وسامبا 1.4 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وينساب 2.1 بالمئة.

* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 3.8 بالمئة والسعودي للاستثمار 1.9 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.7 بالمئة وبترورابغ 2.9 بالمئة والسعودية للاستثمار الصناعي 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 
 