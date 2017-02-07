لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة السادسة بين سبع جلسات
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.34 بالمئة عند 7038.6 نقطة.
* المؤشر ينخفض للجلسة السادسة بين سبع جلسات والمتعاملون يقتنصون بعض الفرص في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية توقعت تراجع المؤشر على المدى القريب.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة وسامبا 1.4 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وينساب 2.1 بالمئة.
* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 3.8 بالمئة والسعودي للاستثمار 1.9 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.7 بالمئة وبترورابغ 2.9 بالمئة والسعودية للاستثمار الصناعي 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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