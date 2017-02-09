لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0715 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة إلى 6976.8 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين بالسوق لا تزال ضعيفة.
* الرياض المالية تقول إن نزول المؤشر دون مستوى الحاجز النفسي 7000 نقطة أمر سلبي ويزيد من احتمال مخاطر استمرار الهبوط.
* أسهم سابك ترتفع 0.8 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة.
* أسهم الأسمنت السعودية تقفز 3.2 بالمئة وسط عمليات شراء قوية بعد التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2016.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.7 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة وكيان 1.2 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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