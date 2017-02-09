لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين بالسوق لا تزال ضعيفة.

* الرياض المالية تقول إن نزول المؤشر دون مستوى الحاجز‭‭ ‬‬النفسي 7000 نقطة أمر سلبي ويزيد من احتمال مخاطر استمرار الهبوط.

* أسهم الأسمنت السعودية تقفز 3.2 بالمئة وسط عمليات شراء قوية بعد التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2016.