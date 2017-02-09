لمحة-المؤشر السعودي ينهي الاسبوع على ارتفاع طفيف
1210 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.03 بالمئة عند 6969.3 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن نزول المؤشر دون مستوى الحاجز النفسي 7000 نقطة يعد إشارة سلبية ويؤهل لمزيد من التراجع.
* المتعاملون ينتهجون الحذر في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.6 مليار ريال.
* أسهم سابك ترتفع 1.1 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة والاسمنت السعودية 2.8 بالمئة وجرير 1.2 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة وساب 2.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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