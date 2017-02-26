لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا

* ارتفع المؤشر السعودي بشكل طفيف في بداية المعاملات اليوم وبنسبة 0.03% ليصل إلى 7046.6 نقطة.

* نعيم للوساطة في الأوراق المالية قالت في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر السعودي يحتاج إلى تخطي مستوى المقاومة 7290 نقطة لاستعادة وضعه الإيجابي.