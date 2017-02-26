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لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا

Sun Feb 26, 2017 7:45am GMT
 
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0925 جمت -

* ارتفع المؤشر السعودي بشكل طفيف في بداية المعاملات اليوم وبنسبة 0.03% ليصل إلى 7046.6 نقطة.

* أسهم بنك الجزيرة تكسب 0.37% ومصرف الراجحي 0.39% وسابك وأسمنت اليمامة 0.26% وسبكيم 0.28% والمراعي 0.37% واستقرار المتقدمة للبتروكيماويات.

* نعيم للوساطة في الأوراق المالية قالت في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر السعودي يحتاج إلى تخطي مستوى المقاومة 7290 نقطة لاستعادة وضعه الإيجابي.

* أسهم سامبا تخسر 1.16% وبتروكيم 0.98% وبترورابغ 0.38% وأسمنت القصيم 1.66% وارتفاع زين 0.56% واستقرار موبايلي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 