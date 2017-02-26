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لمحة-بورصة السعودية تغلق على ارتفاع طفيف

Sun Feb 26, 2017 12:11pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.05% ليصل عند 7049.54 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تكسب 0.46% وسابك 0.51% وسبكيم 0.28% وبترورابغ 0.76% والحكير 0.32% والمراعي 0.37% وحلواني اخوان 1.28%.

* وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر السعودي في حالة تجاوزه مستوى 7290 نقطة سيستهدف مستوى 7850 نقطة ثم مستوى 8400 نقطة.

* أسهم زين تصعد 0.56% والمملكة القابضة تتراجع 0.44% وموبايلي 0.46% وينساب 1.75% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.76% واستقرار صافولا والراجحي وسامبا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 