لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.11 بالمئة إلى 7008.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وتعطي إشارات للشراء.

* الرياض المالية تقول إنها تتوقع استمرار تعافي المؤشر على المدى القريب.

* مسح يظهر تعافي نشاط القطاع الخاص غير النفطي وصعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا في فبراير شباط.