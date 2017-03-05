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لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Sun Mar 5, 2017 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

1210 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7 بالمئة عند 6968 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تعافي المؤشر على المدى القريب في ظل إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للشراء.

* أسهم الراجحي وسابك تغلق منخفضة 0.8 بالمئة وجبل عمر 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.7 بالمئة الطيار 5.1 بالمئة.

* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة والمتقدمة 1.3 بالمئة وصعود كل من الاتصالات السعودية والمراعي والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 