لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول إن المعنويات في السوق تراجعت في ظل احتمال رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

* الرياض المالية تقول إن تشكيل المؤشر يشير إلى تواجده في مرحلة اتجاه عرضي والمؤشرات الفنية تحافظ على إشارات الشراء.