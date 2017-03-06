لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0813 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة إلى 6954 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المعنويات في السوق تراجعت في ظل احتمال رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
* الرياض المالية تقول إن تشكيل المؤشر يشير إلى تواجده في مرحلة اتجاه عرضي والمؤشرات الفنية تحافظ على إشارات الشراء.
* أسهم الراجحي وجبل عمر تنخفض 0.4 بالمئة والكهرباء 1.2 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والطيار 2.4 بالمئة.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة وينساب 1.3 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة والعثيم 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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