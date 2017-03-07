المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0740 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة إلى 6985.66 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن الاهتمام بالسوق ضعيف في ظل أحجام التداول المتدنية لكن بعض المستثمرين يقتنصون فرصا في عدد من الأسهم.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل إعطاء إشارات للشراء ومرحلة الاتجاه العرضي ممتدة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وينساب 1.7 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.
* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة وساب 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.