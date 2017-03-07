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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Tue Mar 7, 2017 12:33pm GMT
 
[-] نص [+]

1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.2 بالمئة عند 6993.13 نقطة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء وإن الاتجاه العام للسوق لا يزال في مسار عرضي.

* أسهم صافولا ترتفع 2.12 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة وينساب 2.2 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة.

* أسهم سابك والأهلي التجاري تغلق منخفضة 0.5 بالمئة وتصنيع 0.9 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 