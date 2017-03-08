لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط توقعات باستمرار الاتجاه العرضي

0711 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.1 بالمئة إلى 6990 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن ضعف الاهتمام بالسوق يحد من تقدم المؤشر ومن ارتفاع أحجام التداول.

* الرياض المالية تقول إن تشكيل المؤشر لا يقدم إشارة واضحة حول خروجه من مرحلة الاتجاه العرضي ومن المحتمل استمرار هذا الاتجاه في الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة ومعادن وبنك الرياض 0.5 بالمئة والحكير 0.9 بالمئة.

* أسهم المتقدمة تنخفض 1.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستوزع 0.7 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأول من العام.

* أسهم المراعي تقفز 1.8 بالمئة وتسجل أكبر المكاسب على المؤشر بعدما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن تحالفا بين المراعي وأرشر دانييلز ميدلاند (ايه.دي.ام) الأمريكية العملاقة للأنشطة الزراعية من بين المنافسين المحتملين على أنشطة المطاحن للمؤسسة العامة للحبوب في السعودية.