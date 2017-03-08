نتائج الشركات السعودية قد تشهد تعافيا بطيئا بعد عامين من التراجع

* إجراءت التقشف الحكومي ألقت بظلالها على الشركات

* زيادة الإنفاق قد تعزز إيرادات الشركات

* محللون يتوقعون زيادة في خانة الآحاد

* إجراءات تقشف جديدة متوقعة اعتبارا من منتصف 2017

* توقعات بتقلص هوامش الأرباح على المدى الطويل

من سيلين أسود

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - يقول محللون وخبراء إن نتائج الشركات السعودية ربما تكون قد بلغت القاع بعد عامين من التراجع بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية وإن من المرجح أن يقود قطاع البتروكيماويات مسيرة التعافي.

لكن من المستبعد أن تشهد نتائج الشركات العاملة في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط ارتدادا حادا إذ يلوح في الأفق مزيد من إجراءات التقشف وسط سعي الشركات لجذب العملاء الذين لم يعد لديهم المزيد من الدخل القابل للإنفاق.