لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا وسط تداولات متدنية
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.32 بالمئة عند 6970.8 نقطة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية التعاملات 3.2 مليار ريال.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم استمرار الاتجاه العرضي للمؤشر في الجلسات المقبلة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 1.2 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والعربي الوطني والمتقدمة للبتروكيماويات 1.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.4 بالمئة.
* اسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.14 بالمئة ومكة للتعمير 2.9 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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