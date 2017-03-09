بنك الجزيرة السعودي يوصي بزيادة رأس المال 30% عبر أسهم مجانية

الرياض 9 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الجزيرة السعودي في بيان اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصي بزيادة رأس المال بنسبة 30 بالمئة إلى 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار) من أربعة مليارات لدعم قاعدة رأس المال وذلك عبر توزيع أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم قائمة.

والزيادة خاضعة لموافقة الجهات المختصة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد موعده لاحقا.

وفي بيان منفصل قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن عام 2016 تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة والذي سيحدد في وقت لاحق.

كان البنك سجل تراجعا نسبته 4.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)