لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.7 بالمئة عند 6868.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات‭ ‬الفنية تواصل إعطاء إشارات محايدة إلى سلبية.

* الرياض المالية تقول من المتوقع استمرار الاتجاه الحالي خلال الجلسات المقبلة.

* صعود 14 سهما فقط بين 164 سهما جرى التداول عليها صباحا ونزول 138 سهما.

* أسهم بنك الجزيرة تقفز 9.9% وسط عمليات تجميع قوية بعد توصية مجلس إدارة البنك زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم قائمة.