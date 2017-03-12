لمحة-المؤشر السعودي ينخفض لأدنى مستوى في نحو شهرين
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2% عند 6834.1 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في نحو شهرين وتحديدا منذ 16 يناير كانون الثاني.
* صعود 14 سهما فقط وتراجع 154 سهما من 177 سهما جرى التداول عليها.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة إلى سلبية.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 2.5% والكهرباء 3.3% وسامبا 2.1% والأهلي التجاري 1.5% ومعادن 2.2%.
* أسهم بنك الجزيرة تغلق مرتفعة 9.9% وبنك البلاد 0.8% واكسترا 2.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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