لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0722 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.16% عند 6823.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن ضعف أحجام التداول يشير إلى تبني المتعاملين نهجا حذرا لاسيما في ظل هبوط أسعار النفط.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتقترب من الدخول في مناطق المبالغة في البيع.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتجه بشكل عام لمستوى الدعم الرئيسي عند 6745 نقطة وتنصح المتعاملين بعدم تكوين مراكز جديدة قبل التأكد من تغيير المؤشر لاتجاهه.
* أسهم سابك تنخفض 0.5% والراجحي 0.4% والأهلي التجاري 0.8% والمراعي وسامبا 0.7%.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4% ومكة للتعمير 0.5% ودار الأركان 0.8% ومعادن والسعودية للكهرباء 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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