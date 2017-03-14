لمحة -المؤشر السعودي يتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي

* المؤشر السعودي ينخفض 0.5% إلى 6753.13 نقطة.

* المؤشر يتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي

* صعود 17 سهما فقط بين 173 سهما جرى التداول عليها صباحا ونزول 135 سهما.

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين بالسوق لا تزال سلبية في ظل استمرار نزول أسعار النفط.