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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بعد تراجع 4 جلسات

Tue Mar 14, 2017 12:37pm GMT
 
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‭1220‬ جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.04% عند 6790.7 نقطة.

* الصعود الطفيف للمؤشر يأتي بعد نزول أربع جلسات متتالية.

* قيم التداول بلغت 3.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في البيع مما يهيئ لبعض التحسن في أداء المؤشر خلال الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.8% والكهرباء 1.9% وجبل عمر 0.7% والطيار 5.7% وإعمار المدينة الاقتصادية 3.3%.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.8% وسامبا 2.2% والسعودي الفرنسي 1.3% وسابك 0.3% والعربي الوطني 1.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 