لمحة-المؤشر السعودي يرتفع للجلسة الثانية بعد نزول 4 جلسات

1212 جمت -

* المؤشر السعودي يواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ويغلق على مكاسب 0.7% عند 6835.8 نقطة.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية التعاملات 3.5 مليار ريال في ظل تخوف المتعاملين من أن تلمح السلطات النقدية الأمريكية بزيادات أخرى في أسعار الفائدة قريبا.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء المؤشر خلال الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2% والأهلي التجاري 2.4% وجبل عمر 1.5% والسعودي الفرنسي 2.2% وسامبا 1.5%.