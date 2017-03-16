لمحة -المؤشر السعودي يقفز 1.3% ويغلق عند أعلى مستوى في اسبوع

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* المؤشر السعودي يقفز 1.3% بنهاية التعاملات إلى 6921.6 نقطة.

* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ الثامن من مارس آذار وسط تداولات بقيمة 3.5 مليار ريال.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم تحسن أداء السوق في الجلسات المقبلة في ظل إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للشراء.

* أسهم البنوك تسجل مكاسب قوية بعد زيادة سعر الفائدة المحلية في أعقاب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.6% والراجحي 1.2% والأهلي التجاري 2.1% وسامبا 2.5% والسعودي الفرنسي 3.2%.