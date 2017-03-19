Sun 26 Mar 2017 | 2:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط تداولات ضعيفة

Sun Mar 19, 2017 7:35am GMT
 
[-] نص [+]

0729 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.1% إلى 6916.6 نقطة وسط تداولات ضعيفة.

* الرياض المالية تقول إن أحجام التداول بالسوق مخيبة للآمال.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات مائلة إلى السلبية.

* أسهم سابك ومعادن تنخفض 0.5% وجبل عمر والأهلي التجاري 0.7% وصافولا 1.04%.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.8% وساب 1.2% وموبايلي 0.7% وسافكو والاسمنت السعودية 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 