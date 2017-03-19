لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط تداولات ضعيفة
0729 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.1% إلى 6916.6 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
* الرياض المالية تقول إن أحجام التداول بالسوق مخيبة للآمال.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات مائلة إلى السلبية.
* أسهم سابك ومعادن تنخفض 0.5% وجبل عمر والأهلي التجاري 0.7% وصافولا 1.04%.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.8% وساب 1.2% وموبايلي 0.7% وسافكو والاسمنت السعودية 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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