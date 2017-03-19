لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب البنوك
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6952.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم الأحد إن تدني قيم التداول يؤثر سلبا على معنويات المتعاملين وإن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات مائلة للسلبية.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.6 بالمئة وتصنيع 2.5 بالمئة وبنك الجزيرة 4.5 بالمئة ومكة للتعمير 2.01 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة وسبكيم 1.12 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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