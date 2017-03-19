البورصة السعودية ترتفع بدعم من أسهم التأمين ومصر تصعد مع ضعف العملة

من سيلين أسود

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد مع صعود البورصة السعودية بدعم من قطاع التأمين بينما دفع هبوط العملة في مصر أسهم شركات التصدير والعقارات للارتفاع وضغطت الأسهم القيادية على البورصات في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة مع صعود أسهم قطاع التأمين. وارتفع سهم سوليدرتي تكافل للتأمين 3.8 في المئة بعدما قالت الشركة إنها خفضت خسائرها المتراكمة إلى أقل من 50 في المئة من رأسمالها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أمانة للتأمين التعاوني إن خسائرها المتراكمة انخفضت إلى أقل من 50 في المئة من رأسمالها. وصعد سهم أمانة 0.8 في المئة.

وقال محللون من البلاد المالية في تقرير إن نظرتهم لقطاع التأمين إيجابية على الأمد الطويل رغم انخفاض الإنفاق الفردي على التأمين للمرة الأولى في خمس سنوات خلال 2016 مع تباطؤ الاقتصاد السعودي.

وارتفع سهم مجموعة أسترا الصناعية 1.9 في المئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح لعام 2016 بواقع 0.5 ريال للسهم وهو أقل من 0.75 ريال في العام السابق لكنه أعلى مما توقعه البعض.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة في تداول ضعيف للغاية. وتراجع سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 2.7 في المئة.

وانخفض سهم شعاع كابيتال 0.5 في المئة وسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 1.8 في المئة. وارتفعت أسهم الشركتين بشكل كبير الأسبوع الماضي بفعل مضاربات المستثمرين ثم تأكيد الشركتين لاحقا بأنهما تجريان محادثات أولية بشأن اندماج محتمل.