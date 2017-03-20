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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Mar 20, 2017 7:41am GMT
 
[-] نص [+]

0723 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3% إلى 6931.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن من المتوقع تعافي المؤشر خلال الجلسات المقبلة في ظل محافظة المؤشرات الفنية على إشارات الشراء لكن اقتراب المؤشر من منطقة المقاومة 7000-7150 نقطة قد يحد من ارتفاعه.

* أسهم الراجحي تنخفض 1.9% ومكة للتعمير 2.2% والإنماء 0.3% وسامبا 0.5% والمراعي 0.4%.

* أسهم سابك ترتفع 0.3% والتعاونية للتأمين 0.4% واسمنت ينبع 0.6% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.3% والسعودية للابحاث والتسويق 4.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 