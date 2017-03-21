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لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

Tue Mar 21, 2017 12:17pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.1% عند 6912.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 3.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن بعض المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء والمؤشر يواجه مقاومة بين 7000-7150 نقطة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.8% وجبل عمر والكهرباء 1.5% والأسمنت السعودية 2.8% ومعادن 0.9%.

* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 6.7% وتصنيع 3.6% وبنك الرياض 1.9% ومكة للتعمير 2% وسابك 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 