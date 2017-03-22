لمحة -المؤشر السعودي يفتح متراجعا وسط نزول معظم الاسهم المتداولة

0723 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.7% إلى 6868.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب أسعار النفط التي تعرضت لضغوط مؤخرا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية بدأت في إعطاء إشارات للبيع مما يدل على محدودية الارتفاع في الجلسات المقبلة لاسيما أن المؤشر يواجه مقاومة عند 7000 - 7150 نقطة.

* نزول 148 سهما وصعود عشرة أسهم فقط بين 171 سهما جرى التداول عليها صباحا.

* أسهم الراجحي تنخفض 1.25 وسابك 0.8% والأهلي التجاري 1.5% والسعودي الفرنسي 1.6% والكهرباء 1.1%.

* أسهم جبل عمر تقفز 1.5% بعد توقيع عقد لبيع أصول عقارية إلى شركة الإنماء للاستثمار مقابل ستة مليارات ريال.

* جبل عمر ستعيد استئجار وتشغيل الأصول المباعة وسيكون لها الحق في إعادة شراء الأصول المذكورة وستستخدم جزءا من حصيلة البيع في سداد التزامات بنكية قائمة.

* من المتوقع ظهور الأثر المالي للصفقة بشكل إيجابي على الإيرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية الجارية.