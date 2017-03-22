لمحة -المؤشر السعودي ينخفض وسط تداولات هزيلة ونزول معظم الأسهم القيادية
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2% عند 6832.3 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما سيحد من ارتفاع المؤشر لاسيما أنه يواجه مقاومة قوية عند 7000 - 7150 نقطة.
* صعود ثمانية أسهم فقط ونزول 165 سهما بين 177 سهما جرى التداول عليها اليوم.
* قيم التداول بلغت 2.97 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 2.8% وسابك 1.04% وسامبا 2.13% وتصنيع 4.05% والسعودي الفرنسي 2.2%.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.5%.
* أسهم جرير ترتفع 0.4% وبنك البلاد 0.3% وهرفي 0.6%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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