لمحة -المؤشر السعودي ينخفض وسط تداولات هزيلة ونزول معظم الأسهم القيادية

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما سيحد من ارتفاع المؤشر لاسيما أنه يواجه مقاومة قوية عند 7000 - 7150 نقطة.