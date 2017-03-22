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لمحة -المؤشر السعودي ينخفض وسط تداولات هزيلة ونزول معظم الأسهم القيادية

Wed Mar 22, 2017 12:27pm GMT
 
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‭1216‬ جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2% عند 6832.3 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما سيحد من ارتفاع المؤشر لاسيما أنه يواجه مقاومة قوية عند 7000 - 7150 نقطة.

* صعود ثمانية أسهم فقط ونزول 165 سهما بين 177 سهما جرى التداول عليها اليوم.

* قيم التداول بلغت 2.97 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 2.8% وسابك 1.04% وسامبا 2.13% وتصنيع 4.05% والسعودي الفرنسي 2.2%.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.5%.

* أسهم جرير ترتفع 0.4% وبنك البلاد 0.3% وهرفي 0.6%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 