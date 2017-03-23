أرامكو السعودية تختار هيكلا هجينا لأول إصدار صكوك

من سيلين أسود

دبي 23 مارس آذار (رويترز) - قالت نشرة أول إصدار صكوك من أرامكو السعودية أن الشركة الحكومية اختارت هيكلا هجينا للطرح المحلي المقومة بالريال.

وإصدار الدين هذا جزء من خطط الشركة العملاقة لإيجاد مصادر تمويل جديدة في حقبة أسعار النفط المنخفضة. ويشمل ذلك ما قد يكون أكبر إدراج على الإطلاق في البورصة العام القادم.

وبحسب النشرة سيستخدم ما لا يقل عن 51 بالمئة من حصيلة الإصدار في اتفاق مضاربة إسلامي. وستستثمر الأموال في أنشطة أرامكو وتستخدم لتمويل الأغراض العامة للشركة.

وسيستخدم ما لا يزيد على 49 بالمئة في تسهيل مرابحة يتضمن تداول سلع أولية مع شركة ذات غرض خاص. وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك.

وبدأت أرامكو اجتماعا مع مستثمرين محتملين في الصكوك هذا الأسبوع وقد تتم عملية البيع الأسبوع المقبل حسبما قالت مصادر مصرفية أمس الأربعاء.

والإصدار جزء من برنامج صكوك لأرامكو بقيمة 37.5 مليار ريال.

كانت الحكومة السعودية وشركاتها تمول نفسها ذاتيا بسهولة من خلال دخل النفط لكنها تضطر الآن لإصدار أدوات دين.