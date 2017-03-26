السعودية للكهرباء ترفع قيمة تمويل مرابحة إلى 8 مليارات ريال من 5 مليارات

الرياض 26 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق خليجية إنها رفعت قيمة تمويل مرابحة حصلت عليه في سبتمبر أيلول إلى ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) من خمسة مليارات وذلك لتمويل الأغراض العامة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها حصلت على التمويل الجديد من أربعة بنوك محلية هي العربي الوطني والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية.

وتواجه السعودية للكهرباء تحديات عديدة وهي تحاول مواكبة النمو المستمر للطلب على الكهرباء في ظل تقليص الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية نظرا لهبوط إيرادات النفط.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)